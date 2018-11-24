В центре Парижа растут баррикады. Полиция разгоняет демонстрантов газом и водяными пушками

В центре Парижа на акции против повышения цен на бензин 24 ноября собралось около 8000 человек, 5000 из них находятся в районе Елисейских полей, сообщает BFM TV.

По данным телеканала, основные протестующие находятся возле площади Этуаль и не нарушают запрета подходить к Елисейскому дворцу. При этом часть улиц они перекрыли баррикадами из строительных ограждений и старой мебели.

Les CRS ont quitté les Champs-Elysées. Les manifestants en profitent pour revenir du rond point de l'Etoile pour remonter les barricades détruites par les forces de l'ordre#24novembre #GilestJaunes

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✏ https://t.co/SkmXYrW5bq pic.twitter.com/phMbvui59x — BFMTV (@BFMTV) 24 ноября 2018 г.

Полиция на попытки прорывов к кордонам отвечает слезоточивым газом и водяными пушками. При помощи специальных машин им удалось снести часть баррикад и продвинуться к занятой протестующими площади. По официальной информации, в центре Парижа арестованы восемь человек.

МВД Франции утверждает, что среди протестующих есть члены ультраправых партий и движений, целью которых является спровоцировать насилие.

Помимо Парижа акции протеста проходят и в других городах Франции. В Анже полиция задержала мужчину в желтом жилете, у которого нашли гранату. Он заявил, что хотел поговорить с президентом Эммануэлем Макроном.

Акции протеста во Франции начались после объявления властей о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин. Такое решение правительство объяснило борьбой за охрану окружающей среды. При этом только в течение этого года цены на топливо выросли на 23 процента - до 1,5 евро за литр. В ходе протестов пострадали более 200 человек.