Эмир Дубая заплатил 230 тысяч долларов за лечение россиянки, скончавшейся в местном госпитале

Премьер-министр Объединенных Арабских Эмиратов и правитель Дубая 69-летний Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум оплатил многомиллионный счет за лечение россиянки, из-за которого родные не могли забрать ее тело на родину. Об этом 24 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на RT Arabic.

Попытка спасти 57-летнюю диспетчера скорой помощи из Тамбова Наталью Попову, пережившую расслоение аорты на местном курорте, стоила ее семье 230 тысяч долларов (свыше 15 миллионов рублей). Женщина отдыхала с дочерью и внучками, когда ей 29 октября внезапно стало плохо. Провести операцию согласились только в дорогом местном госпитале, однако в процессе у пациентки отказали почки. Она провела три недели в коме, после чего скончалась.

Историю семьи, которая из-за гигантского счета не могла покинуть восточную страну, рассказали российские СМИ, и сюжет был пересказан на арабском сайте Russia Today. 23 ноября о трагедии узнал премьер-министр страны и оплатил счета за лечение и транспортировку тела, а также авиабилеты домой для ее родных.