«Осталось только потерять зубы». Дзюба переоделся в игрока СКА

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» предстал перед поклонниками в новом образе. Спортсмен примерил форму хоккейного клуба СКА и 24 ноября опубликовал фотографию в Instagram.

В подписи Дзюба предположил, что для полной аутентичности ему осталось только потерять зубы.

Домашний стадион «Зенита» «Санкт-Петербург» 16 декабря примет встречу хоккейного Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии, а 22 декабря — матч КХЛ между СКА и ЦСКА.