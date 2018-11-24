Латвия заявила о российском корабле-разведчике у своих берегов

Латвия заявила, что обнаружила российские военные корабли в своей исключительной экономической зоне. Сообщение опубликовано в Twitter вооруженных силы страны 24 ноября.

Речь идет о среднем разведывательном корабле третьего поколения класса «Вишня» по классификации НАТО, а также о буксире «Виктор Конецкий».

Исключительная экономическая зона – район за пределами территориального моря, подпадающий под действие особого правового режима. Судоходство и полеты для других государств в этой зоне разрешены. В соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, ширина исключительной экономической зоны — 370 километров от берега.

В субботу, 24 ноября, по данным Газеты.ру со ссылкой на ТАСС, президент Украины Петр Порошенко заявил о грядущем визите президента Латвии Раймондса Вейониса на Донбасс. По словам Порошенко, его латвийский коллега планирует оказаться «прямо возле линии столкновения».