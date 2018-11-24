Ревнивец под Гатчиной готовил расправу над бывшей женой и ее возлюбленным с помощью газа и файера

Житель Ленинградской области задержан в деревне Сяськелово за покушение на убийство. Инженерная мысль подсказала привязать файер к ручке входной двери и перерезать шланги баллонов с газом.

Как стало известно «Фонтанке», жильцы частного дома – 34-летний предприниматель и его 36-летняя сожительница – вовремя заметили угрожающую конструкцию и сообщили о покушении в полицию. Судя по видеозаписи с камеры наблюдения, около полудня 23 ноября к дому подошел бывший супруг хозяйки, дверь он открыл своим ключом. На ручку входной двери он привязал веревку, другой конец которой вел к файер-ракете. Искра после открытия двери должна была спровоцировать взрыв. Помещение наполняли газом три 50-литровых баллона.

Ревнивца задержали в тот же день, возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».