Путин предложил расширить список преступлений, по которым можно ограничиться компенсацией ущерба

Президент России Владимир Путин предложил расширить список преступлений, по которым можно прекратить уголовное преследование после возмещения ущерба. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму и 24 ноября опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Как следует из документа, в список включены — невыплата зарплат и стипендий, мошенничество в сферах кредитования, страхования, компьютерной информации, при получении выплат с использованием электронных средств платежа, плагиат, присвоение и растрата. Речь идет о преступлениях небольшой тяжести или, как в случае с невыплатой зарплат, совершенных впервые.

В проекте также предлагается запретить заключать под стражу на время расследования подозреваемых в превышении полномочий, если это преступление совершено в сфере предпринимательской деятельности.

В пояснительной записке к документу говорится, что он «направлен на дальнейшее формирование благоприятного делового климата в стране, сокращение рисков ведения предпринимательской деятельности, а также на создание дополнительных гарантий защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования».

В частности, планируется дополнить 164-ю статью Уголовного кодекса нормой, запрещающей необоснованное изъятие электронных носителей информации и другие меры, способные привести к приостановлению законной деятельности юрлиц и индивидуальных предпринимателей — если речь идет о расследовании преступлений, совершенных в сфере предпринимательской деятельности.