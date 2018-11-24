В двух районах Петербурга остывают батареи в 300 зданиях

Аварийные бригады восстанавливают теплоснабжение в Невском и Кировском районах Петербурга. Дефектные трубы латают на Октябрьской набережной и Ленинском проспекте.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», возле дома 100 на Октябрьской набережной бригада работает с 4 часов утра 24 ноября. Течь дала труба диаметром 700 мм, работы планируется завершить ночью 25 ноября. В зоне аварии – 108 жилых зданий, отопление в них подаётся на пониженных параметрах.

В десять часов утра возле дома 119 по Ленинскому проспекту во время объезда бригада «Теплосети Санкт-Петербурга» заметила парение. Дефект образовался на 600-миллиметровой трубе, закончить работы планируется к шести утра 25 ноября. Утеплиться придётся жильцам 206 домов в зоне прорыва.