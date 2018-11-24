Украинский политик назвал примерные сроки вступления страны в ЕС и сослался на оценки Меркель

Власти Украины настроились на оптимистический лад, ожидая вступления страны в Евросоюз. Об этом 24 ноября заявил заместитель председателя парламентской фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной раде Украины Игорь Кононенко в эфире на телеканале «Прямой».

По его словам, он опирается на мнение канцлера Германии Ангелы Меркель, высказанное ею во время визита в Киев. Политик предположил, что Украина станет членом ЕС в ближайшие 5 – 8 лет.

«Это впервые прозвучало от политика такого уровня», – подчеркнул Кононенко.

Также Кононенко рассказал, как именно в настоящее время Украина меняет свою Конституцию, внося в нее положения о ЕС и НАТО. Процедура состоит из двух сессий, первая из которых уже пройдена.