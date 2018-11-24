В Свердловской области школьник застрелил заглянувшего в гости приятеля. Подростка обидели шутки

В Свердловской области ссора двух школьников закончилась стрельбой на поражение. Подростку не хватило красноречия ответить на шутки, и он схватился за ружье.

Как 24 ноября сообщает портал E1.ru, инцидент произошел накануне вечером в поселке Верхняя Синячиха Алапаевского района.

По предварительной информации, компания подростков зашла за своим приятелем в дом по Октябрьской улице. Один из гостей начал подтрунивать над хозяином, который не нашелся что ответить и начал выгонять шутника на улицу. Тот уходить отказался, и подросток схватился за двустволку, навел на обидчика и нажал на спусковой крючок. Мальчик скончался на месте, ему прострелило шею.

Предположительно подросток взял ружье отца.

В Следственном комитете подтвердили факт ЧП. «Обстоятельства произошедшего выясняются следователями. Возбуждено уголовное дело. Назначен и проводится комплекс необходимых судебных экспертиз. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему, чтобы не допустить подобных фактов впредь», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.