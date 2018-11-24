В Томской области семья застряла на трассе в 20-градусный мороз. Водители проезжали мимо

На трассе в Томской области семья оказалась в заложниках у забарахлившего автомобиля в двадцатиградусный мороз. Помочь им никто не вызвался. Подробности 25 ноября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Сотрудники областной ДПС ГИБДД, лейтенанты полиции Виталий Оздровский и Олеся Крицкая, патрулировали трассу Томск – Мариинск и заметили легковой автомобиль, припаркованный у обочины. Аварийная сигнализация была включена, капот открыт, а стекла покрылись инеем. В машине сидели мужчина, женщина и ребенок четырех лет.

«Полицейские выяснили, что произошла поломка двигателя, дальнейшее движение транспортного средства невозможно. Водитель сообщил, что все попытки остановить кого-либо из участников дорожного движения, чтобы обратиться за помощью, не увенчались успехом», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Инспекторы доставили семью домой в поселок Кузволево. Сломавшуюся легковушку забрал эвакуатор. От переохлаждения никто не пострадал.