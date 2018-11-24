Аварийный кусок трубы в Кронштадте заменили, обновив шесть метров теплосети

Аварийная бригада ГУП «ТЭК СПб» закончила работы в Кронштадте около полуночи 24 ноября. Теплоснабжение вернули на обычную схему.

Как сообщает пресс-служба предприятия, специалисты из цеха аварийно-восстановительных работ справились с заменой шести метров 600-миллиметровой магистрали менее чем за 20 часов. Работы возле 54-го дома по Посадской улице в Кронштадте были закончены в полночь 24 ноября.

Труба дала течь около двух часов ночи накануне, на теплоснабжении инцидент не сказался, батареи грели по резервной схеме.

Местные жители часто жалуются на ветхую теплосеть на Посадской. Ее реконструкция запланирована на 2019 год.