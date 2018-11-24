В центре Парижа демонстранты пытаются прорвать ограждения. Полиция применяет слезоточивый газ

В центре Парижа начались столкновения участников акции против повышения цен на бензин с полицией. Об этом 24 ноября сообщает BFMTV.

Телеканал насчитал на Елисейских полях около трех тысяч «желтых жилетов» (по цвету обязательной для водителей светоотражающей одежды). Люди пытаются сломать ограждения на площади Согласия, чтобы прорваться к правительственным зданиям. Полиция приняла решение применить слезоточивый газ.

Des gilets jaunes ont mis en place une barricade pour faire face aux forces de l'ordre pic.twitter.com/RCRltPGFwI — BFMTV (@BFMTV) 24 ноября 2018 г.

В центр Парижа приехал министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

«На месте, рядом с женщинами и мужчинами, которые охраняют столицу. По всей Франции наши силы правопорядка мобилизованы для обеспечения безопасности. Я верю в них и признателен им», — написал Кастанер в твиттере.

Акции протеста во Франции идут с середины ноября. В них пострадали несколько сотен человек и погибла одна женщина.

На субботнем митинге в Париже ожидаются около тридцати тысяч человек, выступающие против высоких цен на бензин. Стоимость литра топлива за год выросла на 23 процента и составляет около 1,5 евро. Это произошло после повышения налога на углеводороды. К 2040 году Франция планирует прекратить продажу бензиновых автомобилей.