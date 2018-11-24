В Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток. В Китай животные не попадут

Суд наложил арест на 90 белух и 11 косаток, которых ранее обнаружили в бухте Средняя в Приморском крае. Об этом 24 ноября рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

«По ходатайству следователя суд наложил арест на всех морcких животных», — цитирует Римскую РБК со ссылкой на ТАСС. Также она пояснила, что арест предполагает запрет на действия с животными, в частности, на перевозку и продажу.

16 ноября Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за незаконного вылова косаток и белух в Приморье. По версии следователей, несколько юридических лиц получили разрешения, по которым могли ловить белух и косаток «для культурно-просветительских целей». Эти компании, ни одна из которых не была названа в сообщении СК, с июля по сентябрь текущего года выловили 12 косаток и 90 белух. При этом 11 косаток — детеныши, относящиеся к включенному в Красную книгу региона подвиду, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

В ведомстве напомнили, что по действующему законодательству запрещено отлавливать «группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками», и самок с признаками беременности.

По словам очевидцев, животные содержатся в очень небольших по размеру морских вольерах, которые уже назвали «китовой тюрьмой».

В СК пояснили тогда, что с просьбой разобраться в произошедшем к ним обратился исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег Кожемяко. 5 ноября агентство PrimaMedia писало, что в бухте Средняя на Камчатке находятся 90 белух и 11 косаток. Организация «Гринпис России» предупредила тогда о том, что животных собираются продать в Китай, после чего Владивостокская природоохранная прокуратура начала проверку.