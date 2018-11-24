Дмитрий Рогозин пообещал проверить, были ли американцы на Луне

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 24 ноября провел встречу с молдавской делегацией, возглавляемой президентом республики Игорем Додоном. Об этом сообщается в его микроблоге в Twitter. В ходе посещения холдинга «Российские космические системы» (в составе «Роскосмоса») генеральный директор госкорпорации представил политику разработок – от спутниковой связи и навигации до низкопольных трамваев.

Когда Рогозин принялся рассказывать о перспективах появления посещаемой научной базы на Луне и объяснять, для чего там придется «зарываться» в грунт, со стороны молдавской делегации последовал неизбежный вопрос: действительно ли американцы были на Луне?

«Мы такую задачу поставили – полететь, проверить, были они или не были, – ответил Рогозин. – Они говорят, что были. Ну, проверим». В подробности возможного полета Рогозин вдаваться не стал.

Рассказывая о продукции «Роскосмоса», Рогозин заявил, что на предприятиях корпорации выпускаются трамваи, которые они называют «космическими». «Мы выпускаем трамваи, низкопольные современные трамваи. В Челябинской области. «Космические трамваи» мы их называем. 51% рынка трамваев в Российской Федерации — это «Роскосмос», — уточнил Рогозин.

По его словам, на этом же предприятии делают двигатели для космических кораблей.