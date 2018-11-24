Избирком Приморья завершил регистрацию на выборы в Приморье. Коммуниста Ищенко не допустили

Избирательная комиссия Приморского края завершила регистрацию кандидатов в губернаторы региона, сообщает 24 ноября «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». В выборах будут участвовать пять из 11 человек, которые подавали документы.

Избирком отказал в участии в выборах кандидату от КПРФ Андрею Ищенко. Он был участником второго тура, который проходил в сентябре. Ранее комиссия не засчитала подписи депутатов, которые он собрал для регистрации, — несколько из них не принадлежали депутатам, еще 11 депутатов ранее поддержали других кандидатов.

Регистрацию также не прошли представитель партии «Зеленые» Олег Митволь, кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Виктор Старицын и самовыдвиженец Александр Коваленко.

В выборах будут участвовать действующий врио губернатора региона Олег Кожемяко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, кандидат от «Партии роста» Алексей Тимченко, представитель «Патриотов России» Игорь Степаненко и депутат от партии «За женщин России» Роза Чемерис.

Повторные выборы главы Приморского края пройдут 16 декабря.