Избирком Приморья завершил регистрацию на выборы в Приморье. Коммуниста Ищенко не допустили
Избирательная комиссия Приморского края завершила регистрацию кандидатов в губернаторы региона, сообщает 24 ноября «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс». В выборах будут участвовать пять из 11 человек, которые подавали документы.
Избирком отказал в участии в выборах кандидату от КПРФ Андрею Ищенко. Он был участником второго тура, который проходил в сентябре. Ранее комиссия не засчитала подписи депутатов, которые он собрал для регистрации, — несколько из них не принадлежали депутатам, еще 11 депутатов ранее поддержали других кандидатов.
Регистрацию также не прошли представитель партии «Зеленые» Олег Митволь, кандидат от Коммунистической партии социальной справедливости Виктор Старицын и самовыдвиженец Александр Коваленко.
В выборах будут участвовать действующий врио губернатора региона Олег Кожемяко, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко, кандидат от «Партии роста» Алексей Тимченко, представитель «Патриотов России» Игорь Степаненко и депутат от партии «За женщин России» Роза Чемерис.
Повторные выборы главы Приморского края пройдут 16 декабря.
Справка:
Губернаторские выборы в Приморье прошли в два тура, 9 и 16 сентября. Во втором туре кандидат от КПРФ Андрей Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора Андреем Тарасенко. По итогам подсчета 95% бюллетеней Ищенко лидировал с отрывом в 6%, но когда подсчитали все голоса, Тарасенко вырвался вперёд на 1,5%. Обе стороны обвинили друг друга в нарушениях, а итоги выборов были аннулированы. Тарасенко ушёл в отставку, Ищенко попытался оспорить итоги голосования, но не преуспел.
После этого врио главы региона назначили Олега Кожемяко — губернатора Сахалина. По данным «Дождя», уровень его поддержки в Приморье ниже показателей Ищенко почти в два раза. В связи с этим, заявляли ранее депутаты от коммунистов, на них и самого Ищенко оказывалось давление. За отказ участвовать в выборах ему сулили сенаторский пост, а народным избранникам в случае поддержки кандидата от КПРФ – проблемы с бизнесом и карьерой. 17 ноября Ищенко объявил, что собрал необходимое количество подписей для прохождения так называемого муниципального фильтра.