Выронивший паспорт житель Омска получил три уголовных дела за поджог двери городской администрации

Житель Омска получил три уголовных дела после того, как поджег дверь городской администрации и обронил паспорт, по которому его и нашли. Об этом 24 ноября сообщает управление МВД Омской области.

Инцидент произошел 23 ноября в 19:20 по местному времени (16:20 мск) на улице Гагарина. Дверь учреждения облили горючей жидкостью и подожгли. Предполагаемый злоумышленник при этом выронил паспорт, и нашли его быстро. В полиции уточнили, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков.

Против мужчины возбудили дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).