Биржевой мост закроют для транспорта в ночь на понедельник из-за съемок фильма

В Петербурге съемки кинофильма станут причиной закрытия на Биржевом мосту движения транспорта, включая общественный. Воспользоваться им не получится с 22.00 25 ноября до 5 утра 26 ноября.

Искусство потребует «жертв» со стороны пассажиров автобусов 10-го и 191-го маршрутов, а также троллейбуса №7: их отправят через Тучков мост и по 1-й и Кадетской линиям.

Полный маршрут движения транспортных средств можно узнать на сайте городской администрации.