Эйфелеву башню закрыли на сутки. В Париже ожидаются массовые акции протеста из-за высоких цен на бензин

Туристы не смогут посетить Эйфелеву башню в Париже в субботу, 24 ноября. В столице Франции и по всей стране ожидаются грандиозные протесты из-за высоких цен на бензин и дизельное топливо.

«По причине демонстраций, которые пройдут на Марсовом поле, я буду закрыта для публики в субботу 24 ноября», – сказано в официальном твиттере достопримечательности. Публикация была размещена накануне вечером; те пользователи, что уже приобрели ранее онлайн-билеты на эту дату, будут оповещены о возможных альтернативных вариантах по электронной почте.

Ранее стало известно о задержании в городе Анже мужчины, с боевой гранатой в руках требовавшего встречи с президентом Франции. После многочасовых переговоров он сам сдался полиции.

Массовые уличные действия протестующих, которые называют себя «желтыми жилетами» (по цвету светоотражающей одежды), начались в прошлые выходные. За год стоимость литра топлива во Франции выросла почти на четверть.