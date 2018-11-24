Петербургского строителя раздели, связали и ограбили в областном лесу его же рабочие

Прораб из Петербурга не испугался угроз от рабочих и, несмотря на предостережение, рассказал полиции о том, как его раздели и привязали к дереву в лесу.

Как стало известно «Фонтанке», трое граждан Таджикистана подсели в машину 30-летнего прораба около полудня 23 ноября в поселке Разметелево. Двое сзади придушили водителя, ещё один на переднем пассажирском сиденье угрожал ему ножом. Рабочие указывали дорогу, машина остановилась на 26-м километре Мурманского шоссе. По словам заявителя, мигранты отвели его поглубже в лес, раздели, привязали к дереву и угрожали убить и изнасиловать, если он обратится в полицию.

Рабочие забрали золотую цепочку, 20 тысяч рублей и ключи от «Туарега», на котором они и приехали в лес. Напоследок мужчину все же развязали.

Проводится проверка.