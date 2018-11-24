Сергей Лавров сравнил Россию с неверной женой мужа-Запада

Министр иностранных дел России Сергей Лавров под занавес своего выступления в Италии на конференции «Средиземноморье: римский диалог» сорвал аплодисменты зала неожиданной шуткой. Рассказывая про конфликты с международным сообществом, требовавшего от России признания своей вины в различных вопросах — будь то отравление в Солсбери или вмешательство в работу GPS во время учений НАТО, он сравнил ситуацию с супружеской изменой.

«У меня вопрос: почему обвинения в первую очередь сообщаются СМИ? – задался он вопросом. – Если появляются сомнения, нормальные вежливые люди задают прямые вопросы: «Смотри, мне не нравится то, что я слышал; вот что я знаю — как ты можешь это объяснить?» Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ».

Полная запись выступления Сергея Лаврова 24 ноября выложена на канале YouTube.

22 ноября Финляндия заявила о наличии доказательств вины России во вмешательстве в работу GPS во время учений НАТО. Впрочем, министр иностранных дел Финляндии, бывший председатель партии «Истинные финны» Тимо Сойни сообщил, что дело улажено по дипломатическим каналам.