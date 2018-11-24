Пища духовная: Петербуржцы удивили аналитиков невысокими материальными запросами

Аналитики портала по поиску работы SuperJob подвели итоги исследования суммы денег, необходимой для счастья жителям разных городов России. Согласно полученным данным, на первой строчке оказалась вовсе не Москва: больше всего хотят получать во Владивостоке. Чтобы чувствовать себя счастливыми, приморцы хотят иметь 208 тысяч рублей в месяц.

Жители столицы оказались не сильно скромнее: им для счастья нужно 207 тысяч рублей. Третью строчку занял Ростов-на-Дону — там согласны на 203 тысячи.

Любопытно, что Петербург, исходя из данных опроса, оказался лишь в середине рейтинга — как наглядная иллюстрация того, что финансовые амбиции отчасти заменяет пища духовная: в Северной столице согласны получать по 160 тысяч рублей. Этот показатель скромным назвали даже сами составители опроса.

Но всегда есть, к чему стремиться: меньше всего нужно для счастья жителям Набережных Челнов и Оренбурга — там согласны на 116 тысяч рублей. Впрочем, с учетом разницы во МРОТ, это даже больше, чем в Петербурге: в Республике Татарстан и Оренбургской области желаемая населением сумма равна 10 местным МРОТ, а в Петербурге — лишь 9,4.

Опрос проводился среди респондентов старше 18 лет, живущих в городах свыше 500 тысяч жителей. Всего в нем приняли участие по тысяче респондентов в Петербурге и Москве, а также по 500 человек из других городов. Ответы принимались с 7 по 23 ноября 2018 года.