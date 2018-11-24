Во Франции протестующий из-за дорогого бензина мужчина требовал встречи с президентом Макроном. У него нашли боевую гранату

В городе Анже на западе Франции мужчина, выступающий против повышения цен на бензин, требовал встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном. При себе у него была граната, сообщает 24 ноября телеканал «Дождь» со ссылкой на BBC News.

Переговоры с мужчиной 45 лет несколько часов вела полиция. В итоге он сдался, гранату забрали для проверки и выяснили, что она была не муляжом и могла взорваться в любой момент.

Акции протеста во Франции идут с середины ноября. В них пострадали несколько сотен человек и погибла одна женщина.

По информации Reuters, 24 ноября на митинг в Париже соберутся около тридцати тысяч человек, выступающие против высоких цен на бензин. Стоимость литра топлива за год выросла на 23 процента и составляет около 1,5 евро. Это произошло после повышения налога на углеводороды. К 2040 году Франция планирует прекратить продажу бензиновых автомобилей.