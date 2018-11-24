В Сенате США назвали срок окончательного решения по «рашагейту». Комиссия рассекретит итоговый доклад

Двухпартийная комиссия Сената США, которая расследует обвинения о вмешательстве России в американские выборы, будет работать еще как минимум полгода.Об этом заявил председатель сенатского комитета по разведке Ричард Берр, пишет 24 ноября РБК со ссылкой на Bloomberg.

Берр пояснил, что двухпартийная комиссия еще не закончила допросы свидетелей, после чего ей нужно будет собрать в единый массив все факты и провести подготовку к рассекречиванию доклада.

Процесс рассекречивания, отмечает агентство, вероятно, будет очень трудоемким, поскольку сотрудники комитета опросили в закрытом режиме большое количество свидетелей и получили доступ к огромному массиву секретных документов, хранившихся в Центральном разведывательном управлении.

Расследование событий 2016 года делится на две большие части: обвинения в попытках России вмешаться в выборы и обвинения в сговоре команды Трампа с Кремлем в ходе предвыборной кампании. Расследование ведется сразу в нескольких инстанциях. В апреле комитет по разведке нижней палаты конгресса пришел к заключению, что попытки вмешательства России в выборы были, однако никаких свидетельств сговора штаба Трампа с Москвой нет. Документ был озаглавлен «Доклад по российским активным мероприятиям», конгрессмены решили, что главной целью Москвы было внесение недоверия, смятения и раскола в американское общество. «Однако в ходе расследования комитет не нашел доказательств того, что предвыборная кампания Трампа проходила в сговоре и координации с российским правительством», — отметили авторы доклада.

Расследование в сенатском комитете по разведке продолжается. В мае 2018 года комитет Сената опубликовал несекретную часть доклада о вмешательстве России, в котором говорилось, что кибератаки были частью более масштабной кампании по вмешательству в выборы, которую Россия проводила уже несколько лет. Однако при этом пришли к выводу, что эта деятельность не повлияла на результат голосования. Сенаторы также представили рекомендации по усилению безопасности.

Каких-либо указаний на сговор команды Трампа с Москвой в докладе также не было, его доказательная часть не публиковалась и была объявлена совершенно секретной.

Москва регулярно отвергала все обвинения во вмешательстве. Трамп информацию о сговоре его команды с Россией также отвергал и называл все публикации об этом фейковыми.