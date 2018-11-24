За сутки в Красносельском районе задержали двух педофилов. Один приставал к ребенку в парадной, другой — в Сети

Двое мужчин оказались в отделах полиции по подозрению в развращении школьников. Один домогался в парадной восьмиклассника, другой предпочитал виртуальное общение с обнаженными фотографиями шестиклассницы.

Как стало известно «Фонтанке», мать 14-летнего юноши обратилась в полицию около десяти часов вечера 23 ноября. Как рассказал ей сын, в парадной одного из домов по Ленинскому проспекту к нему подошел неизвестный и совершил в его отношении развратные действия. Педофила нашли в той же парадной, им оказался безработный 59-летний гражданин Украины.

За несколько часов до этого в полицию обратился отец 12-летней девочки. Мужчина увидел переписку дочери с неизвестным молодым человеком, где кроме словесного нашлись и фотографии школьницы в обнаженном виде. Задержан 35-летний безработный петербуржец.

В обоих случаях решается вопрос о возбуждении уголовного дела.