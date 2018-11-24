Петербургские журналисты сходили на бал. Рок-приём у губернатора победил песню малышей о дяде Саше

В Петербурге в атриуме Петропавловской крепости накануне состоялся бал прессы. Ежегодный маскарад на этот раз был посвящён приему у губернатора.

Ставший уже традиционным осенний бал прессы – журналистский капустник с нарядами, блинами и конкурсами. В этом году в нем приняли участие девять команд: телеканалы «Санкт-Петербург», МИР, НТВ, газеты «Петербургский дневник», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», издательский дом «Курьер-медиа», журнал «Теле7» и интернет-газета «Фонтанка.ру». В качестве жюри выступали вице-губернатор Александр Говорунов, глава комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев и представители различных компаний.

Журналисты были изобретательны в костюмах. Репортеры «Комсомолки» пришли в футбольной форме, сравнив губернатора с тренером сборной России («С такой игрой только на мои усы и надеяться»). Редакция «Петербургского дневника» изобразила визит первого секретаря Ленинградского обкома КПСС Григория Романова в народ, явившись на бал в образе геологов, доярок и санитаров. «Фонтанка» на приём губернатора привела детей, с которыми часто общается теперь врио губернатора Александр Беглов, представляясь дядей Сашей. За исполнение воспитанниками детского садика песни «Позвони мне, позвони» команда заняла второе место. Первое досталось команде НТВ за рок-приём. Репортеры явили жюри хит о любви «Big love».

«Без усов, с усами, хоть с бородой, губернатор нужен нам молодой», – спели рок-звезды с НТВ.

В конкурсе видеороликов удача сопутствовала «Фонтанке»: отрывок из фильма «Место встречи изменить нельзя», где бандиты будто бы случайно оговариваются, называя Шарапова Александр Дмитриевич, занял первое место.

В карточной игре первенство досталось игроку из «Комсомолки», а журналисты из «Курьер-медиа» выиграли в танцевальном конкурсе, исполнив вальс на газете.

В Петербурге осенний бал прошел в шестой раз. Его организаторы – комитет по печати Смольного и директор АЖУРа Андрей Константинов. Праздник удалось провести благодаря поддержке ПАО «Ленэнерго», ПАО «Газпром нефть», АО «ГК "Эталон"», ПАО «ТГК -1», АПФ «Фанагория», КО «Славянка», Новоторжской ярмарки «За шубой», Северо-Западного филиала ПАО «Мегафон», BANYAN TREE, сети супермаркетов «Перекресток», Государственного музея истории Санкт-Петербурга «Петропавловская крепость», петербургского Такси 068, ООО «Торговый дом "Балтийский берег"», креативного бюро «Дата», ИИФЖ «Лики России», ОАО «Русские самоцветы», SUPERWAVE GROUP, STROGANOFF GROUP, клиники доктора Груздева, компании «ДЭНМАКС», Торгового дома «ЧИЖИК», мясоперерабатывающего завода «Иней».