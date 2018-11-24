Создатели клиента для «ВКонтакте» сообщили об аресте разработчика. Через его прокси-сервера «посторонние личности совершали незаконные действия»

Представители Android-клиента для «ВКонтакте» Kate Mobile сообщили об аресте своего разработчика Фёдора Власова. Об этом они написали 23 ноября в своем сообществе в соцсети.

Власова якобы арестовали еще 1 ноября, он содержится в СИЗО №5 в Москве.

«Фёдора обвинили в незаконных действиях, которые сделали посторонние личности через прокси-сервера Фёдора. Эти прокси-сервера созданы для жителей Украины для того, чтобы они могли общаться во «ВКонтакте» через Kate Mobile». Надеемся, что это неприятная история как можно быстрее будет иметь хороший финал. Его последние слова из письма: «…Мой дом теперь http://www.sizo-vodnik.ru/», – пишут администраторы сообщества «ВКонтакте».

Они надеются, что «вскоре всё встанет на свои места», и программа «будет продолжать работу в прежнем режиме».

Отметим, этот случай крайне напоминает историю программиста Дмитрия Богатова, которого задержали в апреле 2017 года. Он был администратором выходного узла сети Tor, что давало возможность любому знающему пользователю публиковать информацию с его аккаунта. Во время следствия математик убеждал, что в момент публикации комментариев не был за компьютером, это подтверждали данные полиграфа и камер видеонаблюдения из магазинов. После начала кампании в защиту математика его сначала перевели под домашний арест, а затем отпустили под подписку о невыезде. Дело было прекращено в мае 2018 года.