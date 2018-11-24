Военный вертолёт Ми-38Т совершил первый полет. Он может сесть в грязь и снег

Первый полет на военной модификации вертолета Ми-38Т успешно прошёл в Казани 23 ноября. За штурвал сели лётчики-испытатели Московского вертолетного завода имени Миля.

Об испытаниях сообщает пресс-служба холдинга «Вертолёты России». Новый образец собрали на Казанском вертолётном заводе по заказу Минобороны. Аналогов Ми-38Т, утверждают в организации, в отечественной авиации нет. Он создан на базе гражданского Ми-38, в нем предусмотрена возможность переоборудования в санитарный борт, при различных модификациях вертолёт можно использовать в арктических условиях. Он оснащён дополнительными опорами на шасси для посадки на мягкий грунт и снег, экономичными двигателями, навигационным комплексом для автоматического режима полёта. Вертолёт может сам лететь по заданному маршруту, заходить на посадку и зависать в воздухе. Он предназначен для перевозки грузов и пассажиров, поисково-спасательных операций и VIP-персон. Первые поставки в войска начнутся в 2019 году.