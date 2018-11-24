Суд наложил арест на косаток и белух, которых собирались вывезти в Китай. В Росрыболовстве уверяют, что ничего об этом не знали

Ленинский районный суд Владивостока наложил обеспечительный арест на косаток и белух в рамках дела о незаконном вылове животных. Об этом 23 ноября сообщается в Facebook организации «Совет по морским млекопитающим».

Речь идет о 12 косатках и 90 белухах, которые содержатся в бухте под Находкой. Они были выловлены компаниями «Белый кит», «Афалина», «Океанариум ДВ» и «Сочинский дельфинарий» якобы в «культурно-просветительских целях». Однако Greenpeace предупреждал, что животных собираются продать в Китай, об этом также писали местные СМИ. Кроме того, следователи выяснили, что большая часть животных не достигла половой зрелости — в этом возрасте их вылов запрещен законодательством. 16 ноября управление СК по Приморскому краю возбудило уголовное дело «по факту незаконного вылова биоресурсов» (ч. 3 ст. 256 УК РФ).

Росрыболовству в связи с происшествием вынесла предостережение Генпрокуратура, там посчитали, что незаконные разрешения на вывоз морских животных за рубеж выдавались с 2012 по 2018 годы. В Федеральном агентстве по рыболовству заявили, что изучают претензии надзорного ведомства и подчеркнули: «Важно отметить, что полномочия Росрыболовства касаются только предоставления прав на вылов и не распространяются на контроль за дальнейшим перемещением водных биоресурсов до мест осуществления культурно-просветительских мероприятий, в том числе за границей».