Происшествия
Очевидцы: В Московском районе горит квартира. На место съехались пять пожарных расчетов
Квартирный пожар тушат спасатели на улице Ленсовета в Петербурге вечером 23 ноября. К верхнему этажу выдвинута автолестница.
Видео и фото с места пожара в соцсетях выложили очевидцы. По словам местных жителей, загорелась квартира на пятом этаже 16-го дома по улице Ленсовета. Возле здания горожане насчитали пять пожарных расчётов.
В пресс-службе городского управления МЧС оперативный комментарий «Фонтанке» предоставить не смогли.