В Краснодаре старшину присяжных наказали за любовь к подсудимому

Октябрьский районный суд Краснодара оштрафовал бывшую старшину коллегии присяжных за воспрепятствование правосудию (ч.1 ст. 294 УК РФ). Ее признали виновной в попытке подкупа других присяжных из любви к подсудимому.

Как сообщает 23 ноября «Медиазона» со ссылкой на РИА «Новости», суд учел раскаяние обвиняемой и то, что на иждивении у нее находится малолетний ребенок. Сам инцидент произошел во время рассмотрения в Краснодарском краевом суде дела преступной группы, которую обвиняли в похищении людей.

«В период выполнения обязанностей старшины присяжных заседателей М. прониклась к подсудимому Ф. чувством личной симпатии, понимая, что он виновен в совершении инкриминируемых преступлений, и хотела проголосовать за его невиновность, а также решила склонить присяжных заседателей к вынесению оправдательного вердикта в отношении него», — сообщили в прокуратуре.

Женщина взяла самоотвод, однако продолжала следить за делом, а затем связалась с адвокатом подсудимого, пообещав повлиять на присяжных. Под видом знакомого обвиняемого с женщиной встретился оперативник, которому она и передала личные данные присяжных. Она собиралась передать шестерым присяжным по 100 тысяч рублей за вынесение оправдательного вердикта.