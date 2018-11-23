Верховный суд отказал Генпрокуратуре в рассмотрении кассации на приговор осужденному за педофилию священнику Грозовскому

Справка:

По версии следствия, летом 2011 года в православном детском лагере на острове Коневец Грозовский совершил в отношении малолетней девочки «действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста». Еще один эпизод, предъявленный священнику, датирован июнем 2013 года. Он произошел в православном лагере на греческом острове Кос в апартаментах, где проживали две девочки 2001 года рождения и 2004 года рождения.

Уголовное дело в отношении Грозовского возбудили в 2013 году. В это время он уехал в командировку в Израиль. Обвинение в педофилии ему предъявили заочно. Осенью 2016-го священника экстрадировали в Петербург.