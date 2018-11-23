Происшествия
Верховный суд отказал Генпрокуратуре в рассмотрении кассации на приговор осужденному за педофилию священнику Грозовскому
Кассационная жалоба на приговор священнику Глебу Грозовскому не будет рассмотрена в Верховном суде России. Судья отказала заместителю генпрокурора.
Судя по карточке дела на сайте суда, решение об отказе было вынесено 21 ноября. Кассацию подавал замгенпрокурора Леонид Коржинек, он рассчитывал смягчить приговор с 14 лет колонии до 8,5. С аналогичной просьбой прокуратура выступала в суде апелляционной инстанции — за осуждённого говорили положительные характеристики и ходатайства в его пользу. При этом изначально о сроке, к которому и был приговорён священник, просило именно гособвинение.
Справка:
По версии следствия, летом 2011 года в православном детском лагере на острове Коневец Грозовский совершил в отношении малолетней девочки «действия сексуального характера с особым цинизмом, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста». Еще один эпизод, предъявленный священнику, датирован июнем 2013 года. Он произошел в православном лагере на греческом острове Кос в апартаментах, где проживали две девочки 2001 года рождения и 2004 года рождения.
Уголовное дело в отношении Грозовского возбудили в 2013 году. В это время он уехал в командировку в Израиль. Обвинение в педофилии ему предъявили заочно. Осенью 2016-го священника экстрадировали в Петербург.