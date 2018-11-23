Решением Минюста Украины Почаевскую Лавру вернут государству. Там расположена резиденция главы УПЦ Московского патриархата

Министерство юстиции Украины отменило передачу комплекса зданий Свято-Успенской Почаевской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата. В регистрационных документах нашли нарушения.

Как сообщает пресс-служба Минюста, соответствующий приказ был подписан 23 ноября. Комиссия удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного заповедника, он просил отменить решение о государственной регистрации права пользования Лаврой религиозной организацией. В документации нашли нарушения действующего законодательства, что позволило вернуть храмовый комплекс под юрисдикцию заповедника.

Ранее синод УПЦ Киевского патриархата расширил титул своего председателя Филарета. В регалии добавили Киево-Печерскую и Почаевскую лавры. Обе они находятся в ведении Московского патриархата. В переданной Минюстом Лавре расположена резиденция главы Украинской церкви, митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.