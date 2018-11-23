Российская валюта падает вслед за нефтью. Рубль на торгах потерял больше 60 копеек за вечер

Рубль серьезно дешевеет вечером 23 ноября на Московской бирже. На 22:00 российская валюта потеряла 65 копеек по отношению к доллару (66,25 руб. за USD). Евро вырос несколько меньше — на 25 копеек, до 75,09 руб.

Отметим, на официальном курсе, устанавливаемом ЦБ, это отразиться не успело: в понедельник доллар будет стоить 65,66 руб., евро — 74,93. Курс на бирже упал вслед за ценами на нефть. Так, баррель марки Brent впервые с октября 2017 года стоил сегодня меньше 60 долларов. В качестве причин эксперты называют обещания Саудовской Аравии увеличить добычу нефти, а также рост добычи в США.