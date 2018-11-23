Под Иркутском водитель на Lexus влетел в БТР. Он умудрился оторвать бронетранспортеру колесо

Водитель на Lexus под Иркутском пытался объехать пробку, образовавшуюся из-за военной автоколонны. Он погиб после столкновения с бронетранспортером.

Видео с последствиями ДТП в соцсетях выложили 23 ноября очевидцы. Как сообщает издание «Вести», иномарка столкнулась с БТР поздним вечером 22 ноября на Качугском тракте. Дорога была перекрыта из-за проезда военной техники, водитель Lexus в пробке стоять не хотел и пошёл на таран. Он прорвал оцепление, надавил на газ и на скорости примерно 170 км/ч въехал в замыкающий колонну бронетранспортёр. Иномарка загорелась, у БТРа отвалилось колесо. Вытащить водителя из огня не удалось, он погиб.