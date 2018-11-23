Происшествия
В Омске мужчина поджег дверь мэрии и сбежал, потеряв паспорт
Входную дверь здания мэрии Омска облили растворителем и подожгли. Инцидент произошел вечером 23 ноября, сообщает издание «СуперОмск».
По информации журналистов, неопытный поджигатель потерял на месте преступления паспорт. 26-летний Семен П. уже задержан. Он якобы объяснил свой поступок «несогласием с политической системой в России». В результате поджога пострадавших нет, возгорание оперативно устранили сотрудники мэрии Омска.