Полиция сорвала очередной концерт. На этот раз — группы IC3PEAK в Казани

На саундчек перед концертом группы IC3PEAK в Казани пришли сотрудники полиции. Музыкантам после этого пришлось дважды сменить площадку. Устроить полноценное выступление силовики так и не дали.

Об этом 23 ноября группа написала на своей странице «ВКонтакте». По словам исполнителей, ситуация в Казани аналогична той, что была накануне в Нижнем Новгороде. В клубы, где собирались выступать IC3PEAK, «звонят с угрозами местные органы власти: исполком и ФСБ».

Издание «Медиазона» со ссылкой на менеджера группы добавляет, что изначально концерт был запланирован в клубе Jam Bar, но после визита правоохранительных органов площадка отказала музыкантам. Им удалось оперативно договориться с «Фабрикой Алафузова», но и туда приехали полицейские. В результате выступление началось в клубе «Норе», спустя 40 минут концерта туда также приехали сотрудники МЧС и МВД. Музыкантам пришлось уйти со сцены и отправиться в «место отдыха». Задерживать их не стали.

21 ноября не состоялся концерт рэпера Хаски в Краснодаре. Полиция якобы обесточила клуб, в котором должно было пройти выступление. Исполнитель вышел на улицу, залез на крышу машины и спел а капелла. Его задержали и арестовали на 12 суток до двум административным статьям. Чем Хаски оказался не угоден прокуратуре и полиции, читайте в материале «Фонтанки».