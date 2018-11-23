«А что бы вы сделали, если бы вас назвали петухом?» Адвокат Кокорина заявила, что футболиста оскорбляли

Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова заявила, что футболист начал драться только после того, как его оскорбили. Об этом она написала 23 ноября в своем Instagram.

Стукалова пишет, что не может рассказать о следственных действиях по причине того, что дала подписку о неразглашении. Однако косвенно она подтвердила информацию некоторых СМИ о том, что инициатором конфликта якобы был водитель Соловчук, а не футболист Кокорин. По мнению адвоката, из видеороликов, размещенных в Интернете, «очевидно, что кроме него (Соловчука — прим. ред.) ни с кем из окружающих никаких конфликтов не было, а это прямо указывает на конкретные причины конфликта только с ним». Причем в видеороликах с участием главы департамента Минпромторга Дениса Пака Стукалова углядела «ситуацию аналогичного характера».

Братья Кокорины никому «денежные средства не перечисляли», мировую не заключали, уточнила Стукалова. И завершила свое сообщение намеком в виде вопроса к читателям:

«Уважаемые подписчики! У меня теперь к вам вопрос в правовом смысле. Если бы вашу спутницу публично назвали «...» (женщиной легкого поведения — прим. ред.), а вас тут же «петухом» в самом уничижительном смысле этого слова и, более того, «...» (матерное слово — прим. ред.), что бы вы сделали?

Предлагаю 3 варианта:

– сбежали;

– вызвали полицию;

– ответили адекватно, с вашей точки зрения».

Сама Татьяна Стукалова от ответа на этот вопрос воздержалась.