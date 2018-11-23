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Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
25.11.2018 12:00
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Правда и мифы об интернет-эквайринге

На вашем сайте до сих пор не принимают банковские карты? Значит, вы теряете деньги, потому что не всё знаете об интернет-эквайринге. Ведь если вы лишаете покупателя возможности оплачивать товар так, как ему удобно, велик риск потерять клиента. Развеиваем устоявшиеся заблуждения об эквайринге и делимся опытом

Правда и мифы об интернет-эквайринге

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Миф №1. Подключить интернет-эквайринг – дорого и долго.

Этот миф – пережиток прошлого. Раньше, действительно, подключение интернет-эквайринга было связано с дорогостоящим процессом создания сайта и технической интеграции к платежному шлюзу банка. Но сейчас это стало доступно и бизнесу с небольшими оборотами. Качественные и недорогие решения по созданию и продвижению сайта сделали свое дело. Теперь не важно– будь это гипермаркет электроники или маленькая пиццерия за углом, все представлены в сети. Осталось только подключить интернет-эквайринг, для чего банк предоставляет решения любой сложности: от создания заказа вручную и направления ссылки на оплату по электронной почте до полной интеграции с максимальным функционалом. Большинство покупателей предпочитают расплачиваться на сайте картой, и отсутствие этой возможности лишает вас дохода.

Миф №2. Магазин диктует покупателю правила оплаты.

Покупки в интернете набирают популярность. В сети покупателю важны не только цена, но и удобство оплаты –в  один клик, периодические (рекуррентные) платежи, через телефон и так далее. Оплатить товар или услугу сразу – без сомнения, удобно. Но предпринимателю это еще и выгодно: по статистике обладатели пластиковых карт более склонны к спонтанным покупкам и легче расстаются с деньгами, а популярность кредитных карт увеличивает объём продаж в среднем на 20-30%. Обороты начинающих магазинов растут быстрее при возможности оплаты по безналичному расчету.

Миф №3. Не все услуги можно продавать через интернет-магазин.

«Вряд ли мой товар будет пользоваться спросом в интернете», – сомневается предприниматель. Интернет максимально сократил дистанцию между покупателем и продавцом: покупка совершается за минуту, без отрыва от компьютера. И это работает не только в случае с торговыми компаниями. Например, среди клиентов Банка «Санкт-Петербург» по интернет-эквайрингу – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Все просто: современный вуз выбрал инновационный канал для реализации услуг. Интернет-эквайринг позволяет дистанционно оплачивать обучение и другие услуги университета из любых регионов. Это безопасно и конфиденциально. Интернет-эквайринг – инструмент, который подходит каждому предпринимателю, работающему с физическими лицами.

Миф №4. Если есть сайт, значит, вы уже в тренде.

Использовать интернет как очередную рекламную площадку – очевидное решение. Но представьте, если бы телевидение позволяло оплатить товар во время рекламного ролика. Интернет-эквайринг дает такую возможность. Перед тем, как совершить покупку, клиент будет сравнивать и выбирать товар на сайте, а при возможности заказа там же – решение очевидно. Без сайта ваш магазин не способен конкурировать, но наличия сайта для развития бизнеса мало: без интернет-эквайринга ваш сайт – просто визитная карточка, а не инструмент продаж.

Вице-президент, член правления Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин:

– Перевод операций в онлайн – это мировой тренд, ярко проявляющийся во взаимодействии банков и бизнеса. Интернет-эквайринг – как раз одна из таких высокотехнологичных услуг, дающая дополнительные точки роста бизнесу и обеспечивающая комфорт при совершении покупки. Для банка это не конвейерный продукт, однако в этом и заключается задача – сделать так, чтобы клиент этого не почувствовал. Подключение интернет-эквайринга идёт по чётким стандартам – но с индивидуальным подходом к тому или иному бизнесу, его потребностям. «Банк «Санкт-Петербург» поставил перед собой задачу активно развивать направление интернет-эквайринга, и для этого у нас есть опыт, технологии и понимание клиента.

Мнения клиентов Банка «Санкт-Петербург»

Валерий Личагин, компания «Автомаг»:

– Небольшая компания имеет свои преимущества относительно крупных игроков: мы работаем в достаточно узкой нише и стараемся быть в ней максимально компетентными. Это позволяет нам сосредотачиваться на покупателях. Мы хотим быть в тренде, постоянно следим за изменениями технологий, и в плане развития нашего интернет-проекта интернет-эквайринг был приоритетным, и мы подключили его сразу после решения технических вопросов.

Елена Белова, отель «Пушка ИНН»:

– Подключить интернет-эквайринг на сайт было очевидным решением: мы идём в ногу со временем, предоставляя максимум удобства нашим гостям со всего мира. Если какой-то инструмент удобен для нашего клиента – мы реализуем его. Также платежи через сайт позволяют нам четко спланировать загрузку отеля и скорректировать действия наших внутренних служб. Стоимость этой услуги вполне сравнима со стоимостью комиссии при оплате кредитными картами. Быстрота подключения стала возможна благодаря тесному взаимодействию технических специалистов компании и «Банка «Санкт-Петербург». 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

 

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