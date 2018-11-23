Сотрудник администрации МО «Академическое» заявил, что его избил вице-спикер ЗакСа. Парламентарий настаивает, что в это время спал

Главный специалист местной администрации МО «Академическое» Антон Свечин обратился в полицию с жалобой на избиение. По словам молодого человека, вице-спикер петербургского парламента Анатолий Дроздов якобы «клюнул» его головой в нос.

Как рассказал «Фонтанке» Свечин, инцидент произошел в 17 часов 23 ноября в помещении администрации муниципального образования «Академическое». Его вызвала в кабинет глава администрации Елена Гаврилова, будто бы ее интересовало, общается ли подчиненный с бывшими сотрудниками муниципалитета.

«Я ушел от ответа на этот вопрос, тогда она отобрала у меня телефон, сама посмотрела и выяснила информацию», – утверждает муниципальный чиновник. Якобы после этого к разговору подключился находившийся в другой части кабинета Анатолий Дроздов, вице-спикер ЗакСа, руководивший до избрания в парламент этим муниципалитетом.

«Он начал на меня орать, пытаться пнуть ногой. Очень долго кричал, обещал расправу. Глава местной администрации в это время тоже кричала, что я проститутка, видимо, у них какие-то местные разборки», – заключил главный специалист МО «Академическое».

Накал страстей достиг апогея, уверяет Свечин, когда вице-спикер Дроздов с размаху ударил его головой в нос. «После этого я попытался вырваться, меня схватили за одежду, вернули, заставили написать заявление об увольнении», – добавил служащий. По мнению пострадавшего муниципала, его обидчик был нетрезв.

После инцидента Свечин обратился в травмпункт, где ему поставили диагноз "закрытая травма костей носа". Также он обратился в полицию с заявлением об избиении. В полиции «Фонтанке» подтвердили факт обращения.

«Фонтанка» позвонила вице-спикеру Анатолию Дроздову, чтобы подтвердить или опровергнуть рассказ сотрудника муниципалитета, однако единоросс заявил, что находится дома и спит (в 18 часов вечера пятницы). Он заверил, что в МО «Академическое» был накануне, насчет конфликтов предположил следующее: «Это что, очередная провокация? Кто-то кого-то хочет развести как-то и почему-то». На прощание депутат заверил корреспондента, что все будет хорошо.

Глава администрации Елена Гаврилова сообщила, что не встречалась с Дроздовым в пятницу и подобных инцидентов не припомнит.