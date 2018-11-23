В Петербурге задержана заместитель директора дачного ГУПа. Ей вменяют мошенничество с участками на берегу залива

Оперативники экономической полиции посетили рабочее место и квартиру заместителя директора унитарного предприятия «Пригородное» Надежды Капленко 23 ноября. Она задержана как подозреваемая в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации «Фонтанки», в материалах дела фигурирует сумма больше пяти миллионов рублей. Капленко подозревают в том, что она незаконно перевела земельные участки на берегу Финского залива из государственной собственности в частную. Обыски прошли в офисе ГУПа на Ординарной улице и дома у Капленко на улице Беринга.

37-летняя замдиректора ГУПа задержана на двое суток. По информации «Фонтанки», ранее она трудилась в Центре информационного обеспечения градостроительной деятельности, подведомственном комитету по градостроительству и архитектуре.

Государственное унитарное предприятие дачного обслуживания «Пригородное» управляет государственным дачным фондом, сдает в аренду, обслуживает и строит дома на территории Курортного района Петербурга. Территория распределена между пятью управлениями – три в Солнечном, по одному в Комарово и Зеленогорске. Часть зданий сдается на коммерческой основе, в дома ГУПа также направляют льготников. Предприятие находится в ведении управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга и Ленобласти.