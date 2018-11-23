Клубный жилой комплекс в центре Москвы построят петербуржцы

Группа компаний «РосСтройИнвест» объявила о начале строительства клубного дизайнерского жилого комплекса в центре Москвы. Инвестиции в проект должны составить около 8 млрд. рублей.

Как сообщают в компании, премиальный 19-этажный комплекс общей площадью 18,3 тыс. кв. м.появится в Пресненском районе на Звенигородском шоссе, 11. Архитектурный проект создан ведущим российским архитектурным бюро «Меганом» под руководством Юрия Григоряна. Премиальный ЖК «11» будет состоять из двух башен максимальной высотой 75 метров, соединенных стеклянной галереей.

90 квартир с панорамным остеклением будут иметь виды на «Москва-Сити» и Дом Правительства РФ. Последний этаж отведут для пентхаусов с бассейнами и каминами.

В рамках проекта благоустроят общественное пространство площадью 3820 кв. м., появятся двухэтажный подземный паркинг на 184 места и собственный фитнес-центр с бассейном, детская комната, зоны для магазинов и ресторана.

«Для нас выход в Москву — диверсификация портфеля и новые возможности. Результатом нашей работы с партнерамми должен стать высокотехнологичный, статусный, органично вписывающийся в исторический облик района жилой комплекс, – рассказал Игорь Креславский, председатель правления ГК «РосСтройИнвест».