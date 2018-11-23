Муниципальный распил в МО «Народный»: 85 процентов выделенного на уборку пропало

В Петербурге возбудили уголовное дело о мошенническом хищении 6,3 млн рублей, выделенных на уборку территории муниципального округа «Народный». Гендиректор компании-подрядчика «Чистерра» Константин Попов отправлен под домашний арест, следствие ищет его дольщиков в муниципалитете.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 23 ноября, следствие обратилось с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, но ему было отказано. Под домашним арестом Попов проведет два месяца, по 19 января. Обвинение ему предъявлено.

С «Чистеррой» контракт стоимостью 9,5 млн рублей глава местной администрации «Народного» Вадим Бушин заключил в январе 2018 года. По его условиям фирма Попова должна была очищать газоны от опавших листьев, косить газоны, подметать свежий снег, посыпать дорожки песком, очищать урны от мусора.

На сайте госзакупок указано, что к ноябрю 2018 года муниципалитет перевел «Чистерре» более 7 млн рублей. По версии следствия, Попов с соучастниками внесли в акты выполненных работ недостоверные сведения, ущерб оно оценивает в 6,3 млн рублей – это 85 % от перечисленных средств. Сметные расчеты утверждал Вадим Бушин.

В Следственном комитете убеждены, что к преступлению причастны и другие лица, в том числе сотрудники органов местного самоуправления.