В Петербурге создали крупнейший в России консорциум частных объединений в сфере ЖКХ

В Петербурге инициировали создание единственного в России консорциума крупных игроков рынка жилищного управления. Об этом заявили на прошедшем на «Фонтанке» круглом столе, посвященном работе объединений и ассоциаций в сфере ЖКХ.

Участники консорциума в сумме объединяют более 50% от жилого фонда частных УК в Петербурге и 5 – 10% от общероссийского фонда частных УК. В объединение войдут московская ГК «ПИК-комфорт», ПАО «ГИТ», ГК «Евросити» («Проминвест»), холдинг «Коммунальщик Дона». Всего под управлением участников консорциума более 100 миллионов квадратных метров жилья по всей стране.

Объединиться крупнейшие игроки коммунального рынка решили, чтобы совместно решать свои проблемы, которые, как оказалось, во всех регионах одни и те же.

"Наша основная цель – объединение усилий по реформированию отрасли ЖКХ и выстраиванию отношений с органами власти и другими участниками рынка, – рассказал «Фонтанке» основатель ПАО «Городские инновационные технологии» Грант Агасьян.– В России нет ни одной организации, способной выступать от имени крупнейших частных компаний и чей голос бы услышали и на рынке, и в органах власти. При этом более 50% жилого фонда в Петербурге находится в руках именно частных компаний".

По словам Агасьяна, многие из этих компаний считаются конкурентами и их довольно часто пытаются столкнуть друг с другом. Участники рынка долгое время сомневались, что объединение усилий этих игроков вообще возможно. Но общие интересы теперь позволят им выступать консолидированно при взаимодействии с органами власти на федеральном уровне (Минстрой) и в Петербурге (ГЖИ, жилищный комитет).