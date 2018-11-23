Скандальный американец покинет БК «Зенит». Это обойдется клубу очень дорого

Разыгрывающий защитник баскетбольного клуба «Зенит» Брэндон Дженнингс все же покинет команду. Как стало известно «Фонтанке», руководство петербуржцев ведет переговоры с представителями игрока о разрыве контракта.

Поводом для этого стал конфликт с главным тренером Василием Карасевым. Неделю назад Дженнингс написал в своем инстаграме: «Жизненный урок: я никогда больше не сыграю за команду, в которой отец тренирует сына (в «Зените» играет сын главного тренера Сергей Карасев. – Ред). Никогда!»

Отметим, что это далеко не первая выходка американца. Подробнее о непродолжительной, но очень увлекательной карьере баскетболиста в «Зените» читайте в материале «Фонтанки» https://www.fontanka.ru/2018/11/15/130/ .

Согласно контракту, руководству «Зенита» придется заплатить за разрыв отношений полную сумму по договору. По нашим данным, это от 500 тысяч до 1,2 млн евро.