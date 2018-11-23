Нет повода откладывать эквайринг!

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» внедрил новый онлайн-сервис для корпоративных клиентов – дистанционное заключение договоров эквайринга.

Теперь клиенты нашего Банка могут заключить договор торгового или интернет-эквайринга, не обращаясь в офис Банка. Достаточно заполнить заявку в интернет-банке – и в согласованное с вами время вам привезут и установят терминалы или выполнят настройки сайта. На заполнение заявки уйдёт не больше пяти минут.

– Диджитализация и перевод в онлайн-среду операций по покупке продуктов и услуг – одно из основных направлений развития банка, – комментирует вице-президент Банка «Санкт-Петербург» Вячеслав Ермолин. – Мы стремимся не только предоставить качественную услугу для бизнеса, но и максимально ускорить и упросить её оформление.

Таким образом, интернет-банк для юридических лиц и предпринимателей расширил перечень услуг, которые можно получить дистанционно (самые востребованные – открытие счетов, заказ корпоративных карт, оформление депозита). Теперь временной отрезок между вашим решением подключить эквайринг и моментом, когда ваши покупатели могут расплатиться картой, стал минимально возможным.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.