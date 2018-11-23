Декабрьское повышение цен в ГК «Лидер Групп»

ЖК «Богатырь 3»

С 1 декабря 2018 года произойдет плановое увеличение стоимости квартир в жилых комплексах компании: «Три кита 2», «Три кита 3», «Богатырь 3».

ЖК «Три кита» – это комплекс комфорт-класса, состоящий из трех очередей, который возводится компанией в поселке Мурино Всеволожского района. Первая очередь уже введена в эксплуатацию и активно заселяется, свободные квартиры на сегодня остаются во второй и третьей очередях. Все жилые комплексы имеют закрытую территорию, благоустроенный двор с детским садом, свою спортивную площадку, подземный паркинг и находятся в шаговой доступности от станции метро «Девяткино».

Как и «Три кита», жилой комплекс «Богатырь» состоит из трех очередей. Первая уже заселена, а во второй и третьей пока еще есть свободные квартиры. ЖК «Богатырь 3» строится в Приморском районе города на Полевой Сабировской улице, д. 45 в непосредственной близости от станций метро «Пионерская» и «Старая деревня». Комплекс оснащен всеми атрибутами современного комфорт-класса: закрытая и охраняемая территория, благоустроенный двор с детским садом, спортивная и детская площадки, подземный паркинг. Кроме того, комплекс возводится по концепции «Двор без автомобилей», что особенно оценят семьи с детьми.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте и в официальной группе.

Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/

ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/

ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/

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