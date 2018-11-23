«Фонтанка» получила грамоту от Путина

В Москве назвали победителей X Всероссийского конкурса «СМИротворец-2018». Редакция «Фонтанка» оказалась в числе лучших журналистов России, освещающих межэтническую тематику, и получила награду — дубовую доску с номинацией и грамоту за подписью президента Владимира Путина.

«Желаю вам воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго», – пожелал глава государства.

Всего в категории "Федеральные и региональные СМИ" наградили 17 изданий. В номинации "Интернет" лучшим признали агентство "Россия сегодня", "Фонтанка.ру" заняла второе место, а третье место поделили ТАСС и новосибирский "Сиб.фм".

Конкурс «СМИротворец» проводится по инициативе Гильдии межэтнической журналистики Федеральным агентством по делам национальностей. Его миссия, как говорится на сайте, – укрепление единства российской нации.