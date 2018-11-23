«Самые смелые проекты развития Чечни». Кадыров намерен перенять опыт ОАЭ в сфере туризма

Глава кавказской республики по время своего визита на Аравийский полуостров встретился с президентом концерна «Мейдан» Саидом аль Таиром, который стоит за крупнейшими строительными проектами в стране, включая развитие Дубая.

«Концерн имеет колоссальный опыт в строительстве элитного жилья и туристических объектов. Это то, что нам необходимо для дальнейшего социально-экономического развития Чеченской Республики. Основной акцент мы планируем сделать на индустрию туризма», – поделился 23 ноября в своем Telegram впечатлениями от поездки в Эмираты Рамзан Кадыров.

По его словам, он договорился с аль Таиром о реализации «самых смелых проектов развития Чечни». Глава республики особо отметил дубайский ипподром «Мейдан», который является крупнейшим в мире. Помимо этого чеченский лидер обратил внимание на построенные в пустыне «уникальные объекты недвижимости с развитой инфраструктурной сетью».

Напомним, что пока Рамзан Кадыров находится с визитом в ОАЭ в России готовится заседание КС РФ по границе с Чечней, где будет обсуждаться законность соглашения с Ингушетией, глава Конституционного суда которой отказался выступать на мероприятии.