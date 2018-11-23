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23.11.2018 18:23
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Книга про «тоталитаризм в России», которую задержали в Пулково, пришла московскому покупателю без проблем на таможне

Книга Маши Гессен «Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию» пришла покупателю из Москвы без претензий столичных таможенников. Книга была куплена на американском онлайн магазине Amazon и дошла до адресата меньше чем за неделю. Об этом «Фонтанке» рассказал сам покупатель издания юрист, специалист по международному праву Глеб Богуш.

«Я купил книгу там же, где и петербуржец, которому таможня никак не отдаст покупку. Суда по трэкингу, таможенное оформление в Домодедовской таможне заняло всего полдня. Посылка доставлена из Калифорнии тем же почтовым оператором, что и ныне широко известная бандероль в Петербург. Упаковка не была повреждена. На мой взгляд, случай с Пулковской таможней, которая задержала отправление – это произвол. Проблема в том что действует неопределённая норма, позволяющая осуществлять цензуру корреспонденции без судебного решения. И оспорить правила их вмешательства нельзя, т.к. это не российское законодательство, а акт Евразийского экономического союза», – сказал «Фонтанке» москвич.

скриншот с сайта amazon.co.uk

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В минувший вторник «Фонтанка» сообщала, что петербуржец Сергей Голубок по просьбе таможенников был вынужден писать объяснительные о том, что книга Маши Гессен «не может причинить вреда интересам стран-участниц ЕврАзЭС, их безопасности, здоровью и нравственности граждан». Несмотря на это посылку ему не выдают вторую неделю. Происходящее покупатель назвал «цензурой».

Комментариев от Пулковской таможни «Фонтанке» пока не поступало. Ответ на наш запрос обещают предоставить до 27 ноября.

За время скандала с «таможенной литературной цензурой» книга Маши Гессен успела получить ещё одну международную награду – Лейпцигскую премию. Обосновывая решение, комитет премии сообщил, что «представленный портрет постсоветского общества заостряет взгляд на возможность эрозии и разрушения наших собственных (европейских) демократических институтов, которые мы привыкли считать навсегда утвердившимися», отмечает журнал The New Times. В Германии книга издана под другим названием: «Как Россия завоевала свободу и снова потеряла ее».

Сама Маша Гессен заявляла «Фонтанке», что эта книга, о том, «как восстанавливаются привычки тоталитарного– во многих случаях как будто спонтанно, без приказа сверху». Издания её на русском языке не планируется, т.к. «просто нет такого смелого издателя».

Книга «Future is History: How Totalitarianism Reclaimed Russia» была издана в США в 2017 году. Она не входит в список Минюста РФ с запрещёнными к распространению в России материалами. В 2017 году книга стала победителем главной американской книжной премии – Национальной книжной премии (National Book Awards), которая ежегодно вручается с 1936 года.

Справка:

Маша Гессен родилась в Москве. В подростковом возрасте переехала жить из СССР в США, но вернулась в 1991 году. Работала в журналах «Новое время», «Итоги», «Большой горо», «Знамя». Руководила порталом «Полит.ру», журналом «Gala», проектом «Сноб». После увольнения с поста главного редактора журнала «Вокруг света» в 2012 году из-за отказа публиковать материал про полёт Владимира Путина со стерхами встречалась с Путиным, который просил её остаться в издании. Последним местом её работы в России была русская служба радио «Свобода». В 2013 году Гессен переехала в Нью-Йорк, поскольку решила не воспитывать детей "в безнадежном месте".

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