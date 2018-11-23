К реальным срокам приговорены трое террористов, готовивших взрывы на Кубке Конфедераций. В момент задержания все они были несовершеннолетними

За приготовление теракта и незаконный оборот оружия Московский окружной военный суд приговорил к семи и девяти годам колонии троих молодых людей. Их задержали в столице во время Кубка конфедераций.

Как передает корреспондент издания «Рапси» из зала суда 23 ноября, к семи годам лишения свободы приговорены братья Адам и Ибрагим Гакаевы. Их задержали в июне 2017 года по пути из Чечни в Москву. Еще один фигурант, Фокшан Голуб, получил девять лет. В снимаемой им столичной квартире оперативники нашли маски, переделанные под боевые патроны травматические пистолеты и гранату РГД 5. Голуб единственный, кто признал вину, но только в обороте оружия. При этом он утверждает, что гранату ему подбросили. Гакаевы категорически отрицают, что участвовали в подготовке теракта. В суде также прозвучало, что контактировали фигуранты через мессенджер Telegram. Издание уточняет, что в момент задержания всем фигурантам не было 18 лет.

Национальный антитеррористический комитет сообщил о предотвращении теракта в Москве во время Кубка конфедераций в феврале этого года.